Тимошенко заспівала для Пугачової Happy birthday

“Ну да, уже шестьдесят!” – сказала просто... Коли в залі ввімкнули світло, Пугачова зненацька повернулася з-за лаштунків. І недарма – на сцену саме піднімалися Тимошенко й Черномирдін...

Головна і єдина Примадонна російської естради Алла Пугачова, яка нещодавно офіційно оголосила, що йде зі сцени, не могла оминути Україну у своєму черговому начебто прощальному турі. Сольний концерт у київському Палаці спорту став аншлаговим – на "прощальні" концерти артистки всіх часів і народів ідуть активніше, ніж на звичайні сольники. Хоча в те, що Пугачова таки залишить сцену, вірять далеко не всі...

До Києва Пугачова приїхала аж на три дні. У середу зранку на вокзалі її з добру годину чекав натовп журналістів та прихильників. Озброївшись квітами, фани віддано оточили білий лімузин, який співачці подали прямо під сходинки її особистого вагону.

– Алла, не уходи! Что мы без тебя будем делать? – істерично кричали з натовпу, коли Пугачова зійшла з вагону.

– Одна певица уйдет, другая появится, – філософськи відказала Алла Борисівна й кинулася збирати нарциси, які прямо на капот лімузина кинула їй фанатка. Привітно помахавши рукою, Пугачова поїхала до готелю "Фараон". Заради співачки його закрили аж на три дні – аби зайві відвідувачі не докучали зірці.

Під Палацом спорту прихильники Пугачової почали збиратися ще години за дві до концерту. За квитки, до речі, їм довелося викласти від 200 до 3500 гривень. Увесь партер у залі заставили стільцями. Ближче до сцени вмощувалися “віпи” – Анатолій Гриценко та Петро Порошенко з давніми дружинами, Петро Симоненко – з новою, Олександра Кужель із чоловіком, поет Юрій Рибчинський, співачка Таїсія Повалій... У залі перешіптувалися: "Тимошенко ж має бути". Юлія Володимирівна й прийшла – щоправда, з’явилася в "президентській" ложі Палацу аж після третьої пісні. Сіла поруч із послом Росії Віктором Черномирдіним.

На той час Пугачова вже випливла на сцену на великому рухомому подіумі. Обійшлася без привітань і традиційних слів на кшталт "Києве, я тебе люблю".

– Ну да, уже шестьдесят! – сказала просто. Але додала, що ще "багато чого може". Не повірити було важко – першу частину концерту зірка провела в чисто тобі рокерській манері. Тут і чорна пов’язка на голові, і знаменитий чорний балахон, і гітарні реви...

– Я к вам, может, с балетом приехала! – кокетувала співачка. Обманула – "підтанцьовки" не було. Та й, чесно кажучи, Пугачова сама собі і балет, і театр: то видавала енергійні па, то лірично завмирала перед дзеркалом, яке було частиною декорацій. Щодо того, чи Примадонна співає "наживо", – я в цьому дуже сумніваюся...

За дві години концерту Пугачова заспівала зо три десятки пісень. Щоправда, тих, які найбільше чекали, було таки малувато. "Айсберг", "Возвращение", "Без меня", "Свеча горела" – саме ці давні хіти сприймалися найкраще. Розчулилась і Юлія Тимошенко – аплодувала після кожної пісні, навіть наспівувала...

Наприкінці концерту Алла Борисівна змінила свій короткий чорний балахон на довгий червоний – яскравіший та екстравагантніший. Затягнувши актуальну "Примадонну", довго махала зі сцени – наче таки прощалась... А коли в залі вже ввімкнули світло, зненацька повернулася з-за лаштунків. І недарма – на сцену саме піднімалися Тимошенко й Черномирдін. Вручивши співачці великий букет червоних троянд, Юлія Володимирівна раптом запропонувала залі заспівати до ювілею АБ святкову Happy birthday. І – почала сама. Глядачі, які ще раніше піднялися з місць, охоче підхопили. Пугачову це так розчулило, що вона розридалася просто на сцені. Так що, може, й справді тур – прощальний?..

Тетяна Данилова