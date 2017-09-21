В Європарламенті занепокоєні швидкістю та незавершеністю реформ в Україні

В Європейському парламенті занепокоєні з приводу швидкості здійснення реформ в Україні та їх незакінченістю. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив співголова Парламентського комітету асоціації України - ЄС Даріуш Росаті під час зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом сьогодні у Києві.

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“Я пам'ятаю, коли ми з вами зустрічалися минулого разу у травні, ви говорили, що пріорітетом для вас тоді є п'ять основних реформ”, - нагадав Росаті.

“Нам дуже приємно, що ми зараз почули, що деякі з них вже дуже близькі до реалізації. Отож, коли ми повернемося в Брюссель, ми доповімо нашим колегам з Європейського парламенту, що все йде добре. Хоча маємо вам сказати, що в нас були досить жваві обговорення щодо певних проблем, з нашої точки зору, у питаннях, пов'язаних зі швидкістю здійснення реформ, з їх незакінченістю”, - сказав він.

За його словами, є дві основні сфери, які продовжують викликати занепокоєння. “Це судова реформа, і процес, який пов'язаний із призначенням суддів... І друга сфера — це боротьба з корупцією, і всі ті нові органи в Україні, які створені для того, щоб боротися з нею, - як зробити так, щоб співпраця між ними і всіма державними органами була успішною”, - пояснив Росаті.