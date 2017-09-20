Антикорупційна палата в Україні не спрацює: Transparency International закликала створити суд без кумівства

Transparency International закликає українську владу створити незалежний антикорупційний суд в рамках юридичних зобов'язань України та зобов'язань перед ЄС та МВФ. Про це йдеться в у заяві організації.

В організації вважають, що лише це посилить зусилля у боротьбі з корупцією.

"Україна повинна створити незалежний антикорупційний суд, який би гарантував, що кумівство та корупція не відіграватимуть жодної ролі у забезпеченні справедливості в Україні. Президент Порошенко розуміє нагальність ситуації, однак його пропозиція щодо палати в нинішній судовій системі не спрацює", - сказав Хосе Угаз, голова Transparency International, додавши, що наразі українці не довіряють судам.

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Зазначається, на відміну від багатьох європейських країн, Україна не має судової системи з репутацією незалежного та справедливого правосуддя на основі верховенства права.

В організації заявили, що судді в суді повинні бути обрані шляхом відкритого конкурсу, а міжнародні партнери беруть участь у процесі відбору.

Як повідомляв УНІАН раніше, Вища рада правосуддя за час своєї роботи звільнила лише трьох суддів, які ухвалювали незаконні рішення щодо активістів Євромайдану. Про це під час брифінгу заявив адвокат та активіст ВГО «Автомайдан» Роман Маселко.

«У 2017 році Вища рада правосуддя звільнила лише три судді. Тобто це означає, що є кінцеве рішення про те, що вони вже не є суддями. Ще 29 – по них є це подання. Але вони чекають по суті свої участі. До сих пір ним немає фінального рішення», - заявив він.