"Комбат-батяня" у Раді: Савченко здивувала новим вбранням (фото)

Народний депутат Надія Савченко з'явилася у Верховній Раді в новому образі. Фото розмістив у своєму Twitter журналіст Василь Крутчак.

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Савченко була вбрана у штани й куртку кольору хакі, а також взута в берци. "Комбат-батяня", - так підписав знімки Савченко журналіст.

Як повідомляв УНІАН, раніше нардеп Юлія Тимошенко постала в новому образі під час зустрічі з керівником програми Європарламенту Петом Коксом. На знімках лідер "Батьківщини" з розпущеним волоссям.