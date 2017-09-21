"Комбат-батяня" у Раді: Савченко здивувала новим вбранням (фото)
14:48, 21 вересня 2017Політика
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Користувачі соцмереж здивовані таким нарядом нардепа, кажуть, що у Раді необхідно ввести дрес-код.
Савченко прийшла до Ради в одязі кольору хакі / фото twitter.com/VasylKrutchak
Народний депутат Надія Савченко з'явилася у Верховній Раді в новому образі. Фото розмістив у своєму Twitter журналіст Василь Крутчак.
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Савченко була вбрана у штани й куртку кольору хакі, а також взута в берци. "Комбат-батяня", - так підписав знімки Савченко журналіст.
фото twitter.com/VasylKrutchak
Комбат-Батяня. pic.twitter.com/uDcziJwNEb— Vasyl Krutchak (@VasylKrutchak) September 21, 2017
Як повідомляв УНІАН, раніше нардеп Юлія Тимошенко постала в новому образі під час зустрічі з керівником програми Європарламенту Петом Коксом. На знімках лідер "Батьківщини" з розпущеним волоссям.
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