"Комбат-батяня" у Раді: Савченко здивувала новим вбранням (фото)

14:48, 21 вересня 2017
Політика
51 0

Користувачі соцмереж здивовані таким нарядом нардепа, кажуть, що у Раді необхідно ввести дрес-код.

Савченко прийшла в Раду в одязі кольору хакі / фото twitter.com/VasylKrutchak

Народний депутат Надія Савченко з'явилася у Верховній Раді в новому образі. Фото розмістив у своєму Twitter журналіст Василь Крутчак.

Читайте такожСавченко прийшла до Ради у романтичному образі, але вразила брутальним жестом (фото)

Савченко була вбрана у штани й куртку кольору хакі, а також взута в берци. "Комбат-батяня", - так підписав знімки Савченко журналіст.

фото twitter.com/VasylKrutchak

Як повідомляв УНІАН, раніше нардеп Юлія Тимошенко постала в новому образі під час зустрічі з керівником програми Європарламенту Петом Коксом. На знімках лідер "Батьківщини" з розпущеним волоссям.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Савченко у Раді#Савченко у новому образі#вбрання Савченко