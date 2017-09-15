Чому розплетена коса: Тимошенко знову змінила імідж (фото)

Нардеп Юлія Тимошенко постала у новому образі під час зустрічі з керівником програми Європарламенту Петом Коксом. На знімках лідер "Батьківщини" з розпущеним волоссям.

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Раніше лідер "Батьківщини" на урочистості з нагоди 50-річчя створення Світового конгресу українців прийшла у червоній сукні в обліпку та з новою зачіскою: вона забрала розпущене волосся назад, обравши модне плетіння.