Чому розплетена коса: Тимошенко знову змінила імідж (фото)
08:11, 15 вересня 2017Політика
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На зустріч з Коксом Тимошенко розпустила волосся.
Нардеп Юлія Тимошенко постала у новому образі під час зустрічі з керівником програми Європарламенту Петом Коксом. На знімках лідер "Батьківщини" з розпущеним волоссям.
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Раніше лідер "Батьківщини" на урочистості з нагоди 50-річчя створення Світового конгресу українців прийшла у червоній сукні в обліпку та з новою зачіскою: вона забрала розпущене волосся назад, обравши модне плетіння.
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