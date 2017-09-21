Будьте обережні у лісах і на дорозі: Пашинському повернули пістолет

Генеральна прокуратура України повернула депутату Верховної Ради від Народного фронту Сергію Пашинському його пістолет Глок, який був вилучений після того, як парламентарій поранив у ногу В'ячеслава Хімікуса. Про це йдеться у відповіді ГПУ на запит Українських Новин.

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"Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу Пашинському С. В. повернуто його пістолет Глок, який вилучався на час досудового розслідування", - заявили у відомстві.

Як зазначається, зброю було повернуто у зв'язку з тим, що кримінальне провадження проти депутата було закрито 26 липня.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2016 року в Київській області стався інцидент між Пашинським і жителем Васильківського району Хімікусом, у результаті якого депутат застосував вогнепальну зброю.

Хімікус, якого підозрюють у спробі нападу на народного депутата, заявив, що той першим дістав зброю. Він також зазначив, що Пашинський не зробив попереджувальний постріл вгору, а цілився йому в груди.