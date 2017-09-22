Насірову залишилося вивчити 110 томів кримінальної справи - Холодницький
САП хоче звернутися до суду з проханням про обмеження термінів для ознайомлення справи.
Досудове слідство справи відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова вже завершено. Посадовець вивчив 130 томів кримінальної справи проти себе, йому залишилося дочитати 110 томів і тоді справа буде скерована до суду.
Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає ТСН.
Антикорупційний прокурор зазначив, що САП хоче звернутися до суду з проханням про обмеження термінів для ознайомлення справи.
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Також Холодницький нагадав, що його відомство має підтвердження британської сторони, що Насіров є підданим Її Величності королеви Єлизавети ІІ.
У зв'язку із цим САП зверталася до суду з проханням про стягнення застави Насірова, оскільки вважала, що голова ДФС не виконав ухвалу суду у повному обсязі – не здав усі свої паспорти. Але суд відмовив прокурорам.
Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро України вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Слідство вважає, що Насіров впродовж 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань трьом ТОВ. Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме - за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило державі збитки у розмірі близько 2 млрд грн.
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Солом'янський райсуд 8 березня обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у 100 млн грн, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 млрд грн. 16 березня Насірова після внесення застави було звільнено з-під варти.
27 квітня суд продовжив запобіжний захід йому ще на два місяці - до 26 червня.
Насіров двічі звертався до НАБУ з проханням надати дозвіл на виїзд за межі України, однак йому відмовляли.
26 червня Солом'янський суд Києва продовжив Насірову запобіжний захід ще на два місяці.