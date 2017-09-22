Насірову залишилося вивчити 110 томів кримінальної справи - Холодницький

Досудове слідство справи відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова вже завершено. Посадовець вивчив 130 томів кримінальної справи проти себе, йому залишилося дочитати 110 томів і тоді справа буде скерована до суду.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає ТСН.

Антикорупційний прокурор зазначив, що САП хоче звернутися до суду з проханням про обмеження термінів для ознайомлення справи.

Читайте такожНасіров подав скаргу до Європейського суду з прав людини на дії НАБУ і САП

Також Холодницький нагадав, що його відомство має підтвердження британської сторони, що Насіров є підданим Її Величності королеви Єлизавети ІІ.

У зв'язку із цим САП зверталася до суду з проханням про стягнення застави Насірова, оскільки вважала, що голова ДФС не виконав ухвалу суду у повному обсязі – не здав усі свої паспорти. Але суд відмовив прокурорам.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро України вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Насіров впродовж ‎2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань трьом ТОВ. Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме - за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило державі збитки у розмірі близько 2 млрд грн.

Читайте такожНАБУ не уповноважене клопотати про позбавлення Насірова громадянства України – Ситник

Солом'янський райсуд 8 березня обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у 100 млн грн, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 млрд грн. 16 березня Насірова після внесення застави було звільнено з-під варти.

27 квітня суд продовжив запобіжний захід йому ще на два місяці - до 26 червня.

Насіров двічі звертався до НАБУ з проханням надати дозвіл на виїзд за межі України, однак йому відмовляли.

26 червня Солом'янський суд Києва продовжив Насірову запобіжний захід ще на два місяці.