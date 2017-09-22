Путін абсолютно непередбачуваний, для нього не існує "червоних ліній" - Порошенко
Український президент заявив, що кілька років тому навіть не допускав можливості анексії Криму Росією.
Президент України Петро Порошенко заявляє, що президент РФ Володимир Путін абсолютно непередбачуваний, для нього не існує жодних «червоних ліній». Про це Порошенко заявив в інтерв’ю американському телеканалу Fox Business.
«Путін не тільки скоїв незаконну анексію Криму, Росія здійснила збройну агресію проти моєї країни та принесла величезні втрати – 10 тисяч осіб, включаючи 2,7 тис. військових та понад 7 тис. цивільних, були вбиті у цій війні російською агресією», - заявив він і додав, що «ця ситуація демонструє, що для Путіна не існує жодних «червоних ліній».
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«Путін абсолютно непередбачуваний, якщо б ви мене запитали у 2014 році, чи можлива анексія Криму, моя відповідь була б – «безумовно, ні», якщо б ви запитали мене чи будь-кого у 2014 році, чи він скоїть агресію, я сказав би, що «безумовно, ні», - зауважив Порошенко.
«Росія – це постійний член Ради безпеки ООН, структури, яка забезпечує глобальну безпеку, та він (Путін) зруйнував всі механізми глобальної безпеки в світі», - наголосив президент України.