Путін абсолютно непередбачуваний, для нього не існує "червоних ліній" - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що президент РФ Володимир Путін абсолютно непередбачуваний, для нього не існує жодних «червоних ліній». Про це Порошенко заявив в інтерв’ю американському телеканалу Fox Business.

«Путін не тільки скоїв незаконну анексію Криму, Росія здійснила збройну агресію проти моєї країни та принесла величезні втрати – 10 тисяч осіб, включаючи 2,7 тис. військових та понад 7 тис. цивільних, були вбиті у цій війні російською агресією», - заявив він і додав, що «ця ситуація демонструє, що для Путіна не існує жодних «червоних ліній».

Читайте такожРосія знову змінила позицію щодо місії ООН на Донбасі

«Путін абсолютно непередбачуваний, якщо б ви мене запитали у 2014 році, чи можлива анексія Криму, моя відповідь була б – «безумовно, ні», якщо б ви запитали мене чи будь-кого у 2014 році, чи він скоїть агресію, я сказав би, що «безумовно, ні», - зауважив Порошенко.

«Росія – це постійний член Ради безпеки ООН, структури, яка забезпечує глобальну безпеку, та він (Путін) зруйнував всі механізми глобальної безпеки в світі», - наголосив президент України.