В Раді хочуть змінити умови акредитації журналістів

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформації ініціює зміни до закону "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" в частині акредитації журналістів. Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомила голова цього Комітету, народний депутат від фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар.

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«Ми відповідні зміни пропонуємо внести в закон про висвітлення діяльності органів державної влади, щоб це було на рівні закону колегіальним рішенням парламенту, а не хтось там свій міжусобчик влаштовував і вирішував, як це робити», - сказала вона.

На уточнююче запитання, чи йде мова про зменшення кількості журналістів чи про дрес-код для журналістів в парламенті, Сюмар відповіла: «Про кількість в даному випадку не йдеться, а йдеться про формат акредитації».

Також, за її словами, в законопроекті не йтиметься про дрес-код для журналістів. Але водночас голова Комітету не виключає, що такі пропозиції можуть бути. “Але, звісно, в шортах далеко не кожен парламент можна зайти в них. В Європейський парламент ви не зайдете в шортах. Це теж об’єктивна реальність”, - додала Сюмар.

При цьому вона запевнила, що Комітет, який вона очолює, такі пропозиції подавати не буде.

Відповідаючи на запитання УНІАН з приводу розмов деяких депутатів щодо заборони журналістам перебувати в кулуарах на другому поверсі парламенту, Сюмар відповіла: “Я так думаю, що це початок такої демонізації. Якщо хтось сказав, що йому черги заважають під час перерви (йдеться про заяви деяких депутатів, що журналісти весь час перебувають в парламентському буфеті і займають всі столики, і депутати не можуть поїсти — УНІАН), тому що журналістів багато, то це не значить, що будуть далі закривати кулуари, балкони обмежувати куленепробивним склом”.

“Ці спроби були завжди, але вони ніколи не працювали в Україні. І вони знову не спрацюють, бо ми є країна, яка має право до відкритості», - наголосила Сюмар.

За її словами, треба робити з цього висновки і не наступати народним депутатам “на ті самі граблі”.

“Ми просто спробуємо нормально регламентувати роботу журналістів, щоб реальні журналісти акредитувалися на кожну сесію, а ті, хто з 4 тисяч приходить лише один раз на час роботи скликання, то це є ненормально”, - зауважила вона.

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