"Бабине літо вже?": відомого фотокора хочуть позбавити акредитації у Раді через знімок Кужель (фото)

Депутати "Батьківщини" хочуть позбавити акредитації у Раді фотокореспондента Богдана Бортакова за знімок нардепа Олександри Кужель, яке він підписав "бабине літо вже?". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила засновник видання "Букви" Катерина Рощук, посилаючись на джерела у парламенті.

За її словами, "Батьківщина" намагається подати фото як прояв сексизму, ймовірно, через підпис. Також, продовжила Рощук, знімок Кужель - лише привід.

Засновниця "Букв" нагадала, як напередодні Бортакову вдалося зафіксувати, як лідер "Батьківщини" Тимошенко домовляється про зустріч з Віктором Балогою. До того ж, йому вдалося зафіксувати, як та ж Кужель під час роботи у ВР ділиться рецептом випічки.

"Звичайно ж, повторення подібного "Батьківщина" більше не хоче допустити, а отже, найкраще рішення - це прибрати Богдана з Верховної Ради, позбавивши акредитації", - наголосила Рощук.

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Вона пояснила, чому "Батьківщину" підтримає більшість депутатів. Так, саме завдяки роботі Бортакова позбувся мандата депутат "Самопомочі" Мірошник, який під час засідання ВР планував подорож на Мальдіви (вартістю понад 10 тис. євро) з дівчиною, яка не є його дружиною, що й зафіксував Богдан.

Крім того, саме Бортаков сфотографував, як нардеп Парасюк намагається домовитися з прикордонниками про проходження кордону без черги. Також фотограф - головний біль і Віталія Хомутинника: він неодноразово фіксував листування нардепа, що ставало причиною гучних скандалів.

"Робота журналіста, як і фотокореспондента, не повинна й не може подобатися народним депутатам. Рада - це робоче місце нардепа. Робоче місце, на яке депутата призначив народ. Одне із завдань журналістів і фотографів у Верховній Раді - фіксувати, чим зайняті народні депутати за народні гроші", - зазначила Рощук.

Також вона закликала народних депутатів не брати участі в "особистій розправі, яку намагається реалізувати "Батьківщина".

Раніше під час засідання Ради один з депутатів обмінювався інтимними картинками у "Вайбері" з невідомою дівчиною. За цим заняттям його застали фотографи, а збільшені знімки оприлюднив журналіст Олександр Дубинський. За його словами, йдеться про нардепа від "Нашого краю" Сергія Шахова.