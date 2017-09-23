Посол США по Донбасу: Трамп готовий зайняти сильну позицію щодо Росії

Президент США Дональд Трамп готовий вибудувати сильну позицію у відносинах з Росією, спираючись на загальні принципи безпеки та захист американських національних інтересів. Про це в інтерв'ю DT.UA заявив Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

"Я думаю, що президент Трамп готовий вибудувати сильну позицію. Ця позиція базується на трьох чинниках — підтримці існуючих правил гри, підтримці загальних принципів безпеки і захисті національних інтересів США", - зазначив дипломат.

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В інтерпретації Волкера, таку позицію не слід розглядати, як антиросійську.

"Хіба що Росія зробить вибір на користь того, аби стати антагоністом Сполучених Штатів. Президент Трамп, власне, хоче того, про що й заявляв, — порозумітися з Росією. Але для цього сама Росія повинна змінити поведінку, до якої вона вже звикла", - підкреслює він.

Волкер, в той же час, зазначив, що за останні півтора роки функціонування попередньої американської адміністрації, російська влада трохи звикла до того, що їй багато що сходить з рук.

"Під час останніх президентських виборів у США вони не приховували своїх очікувань: нову адміністрацію очолить людина, котра славиться своєю майстерністю укладати угоди, і з нею можна буде легко домовитися. Втім, цього не сталося", - констатував дипломат.