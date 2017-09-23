Трамп вважає фальшивкою вплив Росії за допомогою реклами у Facebook

04:16, 23 вересня 2017
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Трамп зазначив, що найбільший вплив на американські вибори мали "фейкові медіа".

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп назвав фальшивкою інформацію про рекламу у Facebook, за допомогою якої Росія нібито намагалася впливати на ситуацію в США. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Фальшивки про Росію тривають, тепер йдеться про рекламу у Facebook... А як щодо абсолютно упередженого і нечесного освітлення преси на користь нечесної Гілларі (Клінтон)?" - написав американський президент.

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Трамп також додав, що найбільший вплив на американські вибори мали "фейкові медіа", які "кричали" за Клінтон. "Крім того, вона була поганим кандидатом", - сказав президент США.

Нагадаємо, засновник і керівник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг у перший день після декретної відпустки виступив із заявою щодо можливого втручання Росії у вибори у США. Цукерберг зазначив, що Facebook не зможе запобігти усім спробам якихось урядів втрутитися у вибори інших країн, але соціальна мережа може ускладнити завдання зловмисникам. Засновник Facebook назвав кроки, які зробить соцмережа для того, щоб забезпечити чесність виборів.

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Теги: #вплив Росії на Трампа#втручання у вибори#реклама у Facebook