Трамп вважає фальшивкою вплив Росії за допомогою реклами у Facebook

Президент США Дональд Трамп назвав фальшивкою інформацію про рекламу у Facebook, за допомогою якої Росія нібито намагалася впливати на ситуацію в США. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Фальшивки про Росію тривають, тепер йдеться про рекламу у Facebook... А як щодо абсолютно упередженого і нечесного освітлення преси на користь нечесної Гілларі (Клінтон)?" - написав американський президент.

Читайте такожАктор Морган Фрімен закликав Трампа захистити демократію в світі і США від Росії (відео)

The Russia hoax continues, now it's ads on Facebook. What about the totally biased and dishonest Media coverage in favor of Crooked Hillary? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 22, 2017

Трамп також додав, що найбільший вплив на американські вибори мали "фейкові медіа", які "кричали" за Клінтон. "Крім того, вона була поганим кандидатом", - сказав президент США.

The greatest influence over our election was the Fake News Media "screaming" for Crooked Hillary Clinton. Next, she was a bad candidate! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 22, 2017

Нагадаємо, засновник і керівник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг у перший день після декретної відпустки виступив із заявою щодо можливого втручання Росії у вибори у США. Цукерберг зазначив, що Facebook не зможе запобігти усім спробам якихось урядів втрутитися у вибори інших країн, але соціальна мережа може ускладнити завдання зловмисникам. Засновник Facebook назвав кроки, які зробить соцмережа для того, щоб забезпечити чесність виборів.