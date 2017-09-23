Суд заарештував обох суддів з Дніпра, які намагалися дати хабара Холодницькому

Колишній судді Кіровського райсуду Дніпропетровська Наталії Овчаренко, яка намагалася дати хабара керівнику САП Назару Холодницькому, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб з можливістю внесення 5 млн грн застави.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

«Колишній судді Кіровського районного суду м. Дніпра Н.Овчаренко за клопотанням ГПУ слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 5 млн грн», - написала Сарган.

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Як повідомлялося, 21 вересня співробітники СБУ та Генпрокуратури затримали в кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького під час передачі першої частини хабара у розмірі 50 тис. доларів голову Кіровського райсуду Дніпропетровська Геннадія Підберезного та колишню суддю цього ж суду Наталію Овчаренко.

Загалом судді, щоб уникнути кримінальної відповідальності за раніше викритим фактом отримання хабара, який розслідує Національне антикорупційне бюро, пропонували Холодницькому хабар у 300 тис. дол.

22 вересня Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою Підберезного.

Сьогодні, 23 вересня, Печерський райсуд Києва обрав Підберезному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 5 млн грн.

У квітні поточного року Овчаренко було затримано під час одержання хабара у 30 тис. доларів.