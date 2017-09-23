Суддю Кіровського райсуду Дніпра Підберезного заарештовано з правом внесення застави у 5 млн грн

У суботу, 23 вересня, Печерський райсуд м. Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5 млн грн для судді Кіровського районного суду м.Дніпра Геннадія Підберезного, підозрюваному у хабарництві.

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, судовий розгляд даної справи триває.

Нагадаємо, що саме Підберезний був одним із двох суддів, яких вчора, 21 вересня, співробітники СБУ та Генпрокуратури затримали в кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького під час передачі першої частини хабара у розмірі 50 тис. доларів.

Загалом судді, щоб уникнути кримінальної відповідальності за раніше викритим фактом отримання хабара, який розслідує Національне антикорупційне бюро, пропонували Холодницькому хабар у 300 тис. дол.