Росія може збільшити військову присутність у Білорусі після навчань "Захід-2017" - експерт

Заступник директора Центру дослідження армії, конверсії, роззброєння (ЦДАКР) з міжнародних питань Михайло Самусь вважає, що Росія може збільшити військову присутність у Білорусі за результатами спільних російсько-білоруських навчань «Захід-2017».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Самусь висловив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Російська Федерація відпрацювала на цих навчаннях повне підпорядкування збройних сил Республіки Білорусь збройними силам РФ, тобто Генштабу. Після навчань будуть проведені засідання, буде обговорюватись, що потрібно зробити за результатами навчань», - сказав він.

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«Ми вважаємо, що, дійсно, за результатами цих навчань буде зроблено висновок щодо необхідності посилення присутності РФ в Білорусі», - додав експерт.

На його думку, це необов’язково можуть бути військові бази.

«Це може бути нарощування ресурсної присутності, це підготовлені аеродроми для авіації РФ близько до кордонів з Польщею або країнами Балтії. Це може бути нарощування ресурсної присутності для поповнення запасів боєприпасів, поповнення запасів пального. Можуть бути створені умови для швидкої передислокації засобів ППО РФ на території Білорусі», - зазначив Самусь.

Як повідомляв УНІАН, спільні стратегічні навчання збройних сил Білорусі і Росії "Захід-2017" проходили на території двох країн з 14 до 20 вересня. У Міноборони РФ заявляли, що у навчаннях мали брати участь 13 тис. військовослужбовців.

За даними представників НАТО, у навчаннях були задіяні від 70 до 100 тис. військових.

Голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел заявив, що навчання «Захід-2017» схожі на підготовку до великої війни.

Білоруська опозиція побоювалась, що президент РФ може використати ці навчання для початку анексії Білорусі.

Своєю чергою у Міністерстві оборони Білорусі запевняли, що всі російські військові залишать білоруську територію до 30 вересня.