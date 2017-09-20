ЗМІ дізналися нові подробиці запуску ракети по глядачах на навчаннях "Захід-2017" (відео)

Стали відомі обставини надзвичайної пригоди, яка сталася на полігоні Лузький у Ленінградській області РФ.

За попередніми даними, під час навчань 16 вересня у бойового вертольота Ка-52 "Алігатор" сталося мимовільне сходження некерованої авіаційної ракети (НАР), яке ледве не спричинило загибель людей. Одна з основних версій НП, за даними "Коммерсанта", - збій у системі управління озброєнням вертольота.

Як розповів співрозмовник видання, близький до штабу повітряно-космічних сил, на полігоні Лузький дійсно сталася НП з бойовим вертольотом Ка-52, в результаті якої мало не загинули люди.

У той день о 14:00 за московським часом вертолітна пара Ка-52 підполковника Смахтіна (ведений — старший лейтенант Волчков) виконала зліт з аеродрому Пушкін (Ленінградська область) для виконання "залікового польоту пари на виконання вогневих завдань".

О 14:47, після отримання дозволу керівника польотів полігону, при виконанні третього заходу на бойовому курсі на висоті 50 м та швидкості близько 200 км/год при включенні головного вимикача озброєння сталося мимовільне сходження НАР С-8 класу "повітря-земля". Після цього старший лейтенант Волчков доповів про інцидент керівнику польотів на полігоні. Отримавши команду припинити виконання завдання, він змінив курс й повернувся на базу у Пушкін.

На землі отримали легкі поранення три людини (за інформацією РБК, всі вони — військовослужбовці, - УНІАН.) й пошкоджено дві машини: на фотографіях з місця НП видно, що осколки С-8 буквально прошили металеві корпуси армійського фургона і бронеавтомобіля, що стояли поруч.

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Через два дні на полігон Лузький прибув президент Росії Володимир Путін. За словами близького до Генштабу ВС РФ джерела, НП не позначилася на ході навчань "Захід-2017": вже наступного дня після інциденту екіпажі ударних вертольотів Мі-28Н і Ка-52 армійської авіації ЗВО відпрацювали на полігоні завдання повітряної розвідки, ракетного удару по наземних ціляй і прикриття наземного угруповання військ з повітря.

У Військовому слідчому управлінні Слідчого комітету РФ по ЗВО, як і у Військовій прокуратурі ЗВО, коментувати інформацію про інцидент відмовилися.

За даними "Ъ", для встановлення обставин НП вже створена спеціальна комісія, що складається з представників Міноборони РФ та авіаційної промисловості, якій належить встановити точні причини події і визначити ступінь вини посадових осіб.

За словами джерел ЗМІ, мимовільне сходження ракети могло статися через технічний збій у системі озброєння вертольота: учасники розслідування встановили, що НАР вилетіла без команди пілота одразу ж після включення ним головного вимикача озброєння.

Для підтвердження або спростування цих даних будуть проведені додаткові експертизи. До цього льотчики Смахтін і Волчков будуть усунені від польотів.

Раніше ЗМІ опублікували відео удару Ка-52 по майданчику з автомобілями, пізніше з'явилося відео з кабіни вертольота.

За даними ЗМІ, під час білорусько-російських навчань "Захід-2017" вертоліт Ка-52 обстріляв ракетами глядачів, що перебували поряд з полігоном "Лузький" під Санкт-Петербургом. Дві людини отримали важкі травми. Джерела припускають, що пуск ракет "повітря-земля" стався випадково через неполадки.

Міноборони РФ підтвердило випадковий пуск ракети на полігоні, але не на "Заході-2017". При цьому влучання у людей в російському оборонному відомстві заперечують.