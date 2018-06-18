Три джерела і три складники маніпуляцій з виконання бюджету

Пані Тимошенко раптом перестала звинувачувати голову НБУ Стельмаха... У реальності додаткових коштів надійде нуль, але майже всі задоволені... На якій підставі засекретили інформацію?

Державна податкова адміністрація впевнена у виконанні плану надходжень з податку на прибуток і ПДВ у державний бюджет у квітні–червні. Про це 24 квітня журналістам заявив голова податкової Сергій Буряк. І знаєте, я йому вірю. Це тільки наївні експерти можуть задавати питання, як можна виконувати план доходів держбюджету за очікуваного падіння ВВП в першому кварталі приблизно на 25–26% і при запланованому річному 0,4-вісдотковому зростанні . Треба знати урядову методику, тоді й наївних запитань буде менше.

У чому полягає ця методика?

Маніпуляції з даними

По-перше, необхідно позакривати джерела офіційної економічної інформації, яку зазвичай оприлюднюють державні установи. Так, Держказначейству потрібно закрити або максимально фільтрувати та дозувати офіційні дані про рух коштів на єдиному казначейському рахунку (з 2 квітня жодної інформації не було), проміжні дані про виконання плану доходів бюджету (єдиний раз проміжна інформація подавалася 13 квітня), про відкриті асигнування загального фонду державного бюджету (з 1 квітня інформація не оприлюднювалася), про доходи місцевих органів влади (єдиний раз, 2 лютого, було оприлюднено інформацію про виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів за січень). Держкомстату потрібно якомога більше зволікати з оприлюдненням даних про обсяги номінального та реального ВВП, не надавати відомостей про доходи та витрати населення (з початку року інформації не було, хоча раніше ці дані оприлюднювались щомісячно). ДПАУ має показати всіляким експертам, не кажучи вже про платників податків, хто в домі господар. Тож, крім того, що вибивати податки за звітний період і наперед, – жодним чином не розкривати обсяги таких «добровільних» переплат та щомісячні плани за видами податків.

Особлива роль у формуванні відповідної громадської думки відводиться Міністерству фінансів та особисто прем’єр-міністру. Якщо завдання мінфінівців просто тримати язик за зубами й жодним чином не розголошувати інформацію про щомісячні розписи планів доходів, то пані прем’єр-міністр повинна розповідати спочатку про те, що світова економічна криза оминула Україну, а потім – про те, як наполегливо вона з нею бореться.

Закривши якомога більше офіційної інформації не тільки від громадськості, а й навіть від народних депутатів, дуже легко розповідати, що плани надходжень повністю і вчасно виконуються. Завжди ж можна там щось уточнити, переписати – хто ж це перевірить? А якщо хтось із економічних експертів і піймає урядовців на переписуванні заднім числом планів мобілізації доходів, то завжди можна відмовчатись. Жодної відповідальності – ані кримінальної, ані політичної – за брехню урядовців у нас немає.

Маніпуляції з доходами

По-друге, необхідно просто плювати на чинне законодавство України з сьомого поверху будинку уряду. Не дозволено змінювати потік мобілізованих коштів із загального фонду держбюджету до спецфонду? Та грець з ним, з тим законодавством – митники за командою від урядового начальства взяли й перерахували надходження від ПДВ з імпорту замість загального до спеціального фонду, а керівники казначейства зарахували ці кошти на рахунки спецфонду .

Але це тільки початок дуже сумнівних дій з боку урядовців. Раніше я порушував питання – навіщо це зробили? – але зараз я це розумію.

Нафтогаз торік та особливо січневими газовими перемогами доведено до такого фінансового стану, що платити йому нічим ні в бюджет, ні Газпрому. Тому уряду було конче необхідно створити джерело доходів спецфонду, бо тільки з нього можна спрямовувати Нафтогазу авансом компенсацію різниці між цінами закупівлі імпортного газу і його реалізації суб’єктам господарювання (переважно теплокомуненерго) для виробництва теплової енергії, що споживається населенням. Така можливість передбачена постановою Кабінету міністрів №357 від 2 квітня цього року. Розміри авансування, згідно з документом, залежатимуть від обсягу споживання газу теплокомуненерго в минулому році. У держбюджеті-2009 розмір такої компенсації становить усього 1,614 млрд. грн. Уряд пропонував збільшити її в 4,8 разу – до 7,725 млрд. грн. – і вніс відповідний законопроект у парламент.

Після його провалу прем’єр-міністр заявила, що уряд затвердив це рішення своєю постановою. Щоправда, на якій підставі таке рішення було прийнято, незрозуміло. Здійснювати витрати за рахунок бюджетних коштів можна лише за статтями та в розмірах, передбачених головним державним кошторисом на відповідний рік. За порушення цього порядку передбачено кримінальну відповідальність, адже в бюджеті містяться кошти платників податків, а не власні заощадження урядовців, і витрачатися вони можуть лише на цілі та в обсягах, визначених Верховною Радою. Саме тому, схоже, ця постанова досі не оприлюднена. Прем’єр-міністр, очевидно, робить спроби змусити Міністра юстиції завізувати цей документ, аби потім саме на нього повісити відповідальність за затвердження урядом відверто незаконного рішення...

Яким же чином планується використати цю компенсацію? Із 7,725 млрд. грн. Кабмін розпорядився 3,5 млрд. грн. виділити Нафтогазу для покриття його податкової заборгованості за четвертий квартал 2008 року.

От бачите, як легко податківці виконують план мобілізації коштів. Спочатку незаконно перераховуються кошти до спецфонду державного бюджету на відповідний рахунок в Держказначействі. Потім ці кошти цільовим платежем перераховуються на рахунок Нафтогазу в тому ж таки казначействі, а той, у свою чергу, перераховує їх уже як податкові платежі на рахунки загального фонду державного бюджету.

У реальності додаткових коштів у бюджет надійде нуль, але всі, ну, майже усі, задоволені. І Нафтогаз скоротив свої борги, і податківці радіють, бо план за рахунок цих коштів виконують, і прем’єр-міністр зможе повідомити своїм виборцям, як «найкращий уряд» за часи незалежності план доходів виконує і перевиконує.

Маніпуляції зі Стельмахом

І нарешті, третій – головний складник успіху в мобілізації коштів до бюджету.

Впадає в око те, що пані Тимошенко перестала звинувачувати в усіх бідах голову Нацбанку Володимира Стельмаха. А пам’ятає, чому й коли вона почала його звинувачувати?

Нагадаю. Тимошенко обурилася на Стельмаха в грудні минулого року. Тоді на прес-конференції вона сама й пояснила причину свого незадоволення. Звинуватила Нацбанк і особисто пана Стельмаха у валютних спекуляціях. Хоча коли протягом жовтня – грудня 2008 року НБУ проводив вельми непрозоре рефінансування банків, пані Тимошенко мовчала. Та ось коли Нацбанк відмовив уряду в забороненому законодавством друкуванні грошей заради фінансування бюджетного дефіциту, вона обурилась... Саме тоді головними винуватцями економічної кризи в Україні стали Стельмах і Ющенко.

Після того дещо змінилось... Нацбанк таки почав, не зважаючи на законодавство, друкувати гроші й покривати ними дірки в бюджеті. І Стельмах перестав бути «ворогом народу» в очах пані Тимошенко.

На прес-конференції 22 квітні голова Ради НБУ Петро Порошенко повідомив, що НБУ виконав свої зобов`язання перед бюджетом. Рада НБУ затвердила звіт правління, згідно з яким перевищення доходів над видатками становило 7,99 мільярда гривень. “У якості попереднього внеску 30 грудня були перераховані до державного бюджету 3,5 мільярда гривень (саме за рахунок цих коштів Тимошенко минулорічний бюджет виконувала – Авт.). І траншами по 1,002 мільярда – 30 січня і 2 квітня, а також 2,4 мільярда – 10 квітня. Таким чином, залишок на поточний рік становить 54 мільйони гривень”, – констатував Порошенко.

Як бачимо, у квітні пані Тимошенко отримала додаткових 3,4 млрд. грн. від Нацбанку як перевищення доходів над видатками за минулий рік. До того ж, якщо зазирнути на відповідні веб-сторінки Нацбанку, то можна дізнатися, що у квітні уряд випустив у обіг додатково ОВДП на 3 млрд. грн. І хоча вони ще не показані як такі що містяться у портфелі НБУ, але переконаний, що там вони вже є, бо 22 квітня несподівано на коррахунках банків коштів стало більше саме на 3 млрд. грн ., ніж днем раніше. Загалом обсяг ОВДП у портфелі НБУ з початку року зріс майже на 10 млрд. грн. (це без тих 3 млрд. грн., які ми побачимо в нього в портфелі найближчими днями). А з листопада минулого року портфель облігацій внутрішньої державної позики, що належать Нацбанку, збільшився майже з нуля до 21 млрд. грн. Оце і є приклад виховної роботи пані Тимошенко. Сказала Стельмаху весною 2005 та 2008 року укріпити курс гривні – і той слухняно виконав, ще й обґрунтування давав, чому це правильно та добре. І був пан Стельмах гарним головою Нацбанку. А як не захотів друкарський верстат умикати для покриття урядової безвідповідальності, так відразу поганим став. Зараз Володимир Стельмах знову гарний голова центробанку, бо бюджетні дірки нічим не забезпеченими папірцями закриває.

Без маніпуляцій

А я ось дозволю собі в очах пані Тимошенко та її клевретів поганим бути, тому наважуся вимагати публічних пояснень від урядовців та генерального прокурора України: на якій підставі Держкомстат та Державне казначейство закрило частину суспільно важливої офіційної економічної інформації і чому вони позбавили цього права громадян країни?

Як громадянин України наполягаю також на офіційній відповіді з боку Кабінету Міністрів на запитання: хто і на якій підставі дав доручення Держмитниці всупереч Закону України «Про Державний бюджет на 2009 рік» перерахувати кошти замість загального фонду до спецфонду Державного бюджету? Чи здійснювалися за рахунок цих коштів витрати, не передбачені бюджетним законом? І якщо це так, то хто дав таке доручення?

Від генерального прокурора також хотілось би почути – чи відомо йому про факт таких порушень чинного законодавства і що було зроблено Генеральною прокуратурою для протидії рішенням посадовців, що мають ознаки кримінальних злочинів.

Переконаний, що питання, порушені в цій статті, мають суспільну значимість, тому сподіваюся на підтримку з боку як представників ЗМІ, так і народних депутатів України щодо отримання відповідей на них.

Борис Кушнірук