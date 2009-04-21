Експерти кажуть, що український ВВП обвалився на 25,5%

В Україні зниження валового внутрішнього продукту (ВВП) за підсумками першого кварталу 2009 року становило 25,5% у річному вимірі.

Про це сказано в коментарі аналітиків «ING Bank Ukraine», переданому агентству УНІАН.

Оцінка динаміки ВВП у першому кварталі 2009 р. грунтувалася на динаміці показників основних секторів економіки.

«Показник свідчить про невелике поліпшення динаміки ВВП, порівняно з попередніми місяцями 2009 р., під впливом і сезонних, і специфічних чинників, а також внаслідок низької бази порівняння роком раніше» - кажуть аналітики.

Вони зазначають, що сільське господарство залишається єдиним сектором економіки, який демонструє зростання своїх показників у поточному році (1,7% за рік у 1 кв. 2009 р.). Крім того, в цьому секторі спостерігається прискорення темпів зростання з початку року завдяки високому врожаю 2008 р. Гарний урожай підтримав вітчизняний експорт поточного року і запобіг ще більшому зниженню його обсягу на тлі подальшого погіршення експорту в інших експортно-орієнтованих секторах – металургії і хімії.

На думку аналітиків, сільське господарство залишиться єдиним сектором в економіці, який зростатиме, принаймні, до липня поточного року. Водночас вони прогнозують погіршення результатів роботи сільського господарства в 2 половині. 2009 р. через очікуване зниження урожаю поточного року.

Також повідомляється, що суттєвіше падіння в роздрібній торгівлі (-14,0% за рік за 3 міс. 2009 порівняно з –10,7% за рік за 2 міс. 2009 р.) відображає скорочення купівельної спроможності споживачів внаслідок зниження рівня їхніх доходів і зростання цін на імпортні товари через девальвацію гривні. Падіння доходів примусило споживачів суттєво скоротити споживання товарів тривалого користування і перейти до придбання товарів першої необхідності від роздрібних мереж до неорганізованих ринків, які часто не надають звітність про свою діяльність в органи статистики.

Аналітики зазначають, що традиційно порівнюють показники спаду економіки з найочевиднішим альтернативним показником вимірювання економічної діяльності – виробництвом і споживанням електроенергії. Виробництво електроенергії демонструє спад 15,2% у річному обчисленні в 1 кв. 2009 р., споживання – спад 12,7% в річному обчисленні.

За словами аналітиків, ці показники свідчать про те, що криза не настільки серйозно вплинула на реальну економіку, як про це говорить офіційна статистика. Дані щодо споживання та виробництва електроенергії також свідчать про очевидне сповільнення спаду в березні порівняно із січнем і лютим.

«Попри те, що показники вітчизняної економіки, як і раніше, залишаються досить негативними, тим часом як спад у торговому секторі в березні ще більше пришвидшився, ми вважаємо, що економіка вже досягла найкритичнішого спаду в січні», - зазначають експерти «ING Bank Ukraine». – «Водночас ми не чекаємо зміни показників ВВП на позитивні значення принаймні до 4 кв. 2009 р. через досі слабкий внутрішній і зовнішній попит на українські товари та послуги».

Аналітики банку зберігають прогноз зниження ВВП 2009 року на рівні 8,4% у річному обчисленні.

Як повідомляв УНІАН, Голова Державного комітету статистики України Олександр ОСАУЛЕНКО повідомив, що, згідно з міжнародною практикою, попередні дані щодо показника ВВП буде оприлюднено на 45-й день, наступний за звітним періодом (тобто орієнтовно в середині травня), а підсумковий показник ВВП за 1-й квартал буде розраховано та оприлюднено на 90-й день після звітного періоду (тобто наприкінці червня).

2009 року Держкомстат відмовився від публікації щомісячних даних про динаміку ВВП, а перейшов на публікацію квартальних показників. Посадовці пояснюють це наміром наблизити українську звітність до міжнародних стандартів.

Довідка УНІАН. Раніше, коли Держкомстат публікував щомісячні дані щодо ВВП, інформацію оприлюднювали в проміжку з 15 до 20 числа місяця, наступного за звітним (наприклад, ВВП за листопад і за січень-листопад 2008 року Держкомстат оприлюднив 15 грудня 2008 року).

Що стосується квартального показника ВВП, то 2008 року Держкомстат оприлюднював дані орієнтовно через 90 днів після закінчення звітного періоду (ВВП за 1 кв. 2008 року було оприлюднено 11 липня 2008 року, за 2 кв. – 15 жовтня 2008 року, за 3 кв.– 8 січня 2009 року (але в трохи скороченому вигляді), за 4 кв. і за 2008 рік загалом – 6 квітня 2009 року.

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України 2008 року порівняно з 2007 роком становило 2,1%, тим часом зростання ВВП 2007 року порівняно з 2006 роком, становило 7,6%.

Уряд спочатку прогнозував зростання ВВП 2008 року на рівні 6,8%, проте до кінця року знизив свій прогноз до 1,8-2,5%.