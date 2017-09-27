Росія відгородить окупований Крим від України 50-кілометровим парканом

Прикордонна служба Росії планує побудувати 50-кілометрове загородження, яка відокремить окупований Крим від України до кінця цього року. На будівництво загородження планують витратити 200 млн рублів, пише "ТАСС".

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Як повідомляється на сайті держзакупівель, відомство оголосило аукціон на поставку і монтаж паркану заввишки більше двох метрів і довжиною 49,5 км в Красноперекопському районі, що межує з Україною. Згідно конкурсної документації, роботи повинні бути виконані до 20 грудня 2017 року

Нагадаємо, раніше американський військовий експерт Філіп Карбер заявив, що Росія формує три армії на кордоні з Україною.