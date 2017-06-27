Росія формує три армії на кордоні з Україною - американський експерт

Росія формує три армії на кордоні з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив американський військовий експерт Філіп Карбер на прес-конференції в Києві.

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«За три роки ми мали нагоду спостерігати за цим конфліктом, і ми бачили підняття цієї (української) армії, яку знищували протягом 20 років. Ми бачили колосальний прогрес, як вона протистоїть цій (російській) армії, яка має технологічну та кількісну перевагу», - сказав експерт.

За його словами, російська агресія проти України почалося із захоплення Криму і продовжилась підтримкою «гібридних сил» на Донбасі.

«Зараз ми спостерігаємо створення трьох армій навколо кордонів України. Перша з цих армій – це гвардійська танкова армія, яка передислоковується зі Смоленська та перемістилася ближче до українського та білоруського кордонів. Ця перша гвардійська танкова армія має більше танків, ніж усі разом країни Балтії, ніж Польща, ніж західна Німеччина та Франція», - зауважив Карбер.

«Це не сюрприз, тому що Росія в минулому місяці оголосила, що перша гвардійська танкова армія – це буде масований, шокуючий ударний кулак. Також росіяни оголосили, що наприкінці серпня - на початку вересня вони проводитимуть стратегічні навчання «Захід», коли деякі з підрозділів цієї гвардійської танкової армії будуть переміщені на територію Білорусі», - додав Карбер.