Справа про конституційний переворот: у ГПУ побоюються втечі звільненого з-під варти Лавриновича

У ГПУ заявили, що екс-міністр часів Януковича Олександр Лавринович, якого звільнили з-під варти, може втекти із України. Про це заявив старший прокурор ГПУ Олексій Донський, пише «Громадське».

Читайте такожГПУ клопотатиме про арешт майна Лавриновича

"Ми неодноразово підкреслювали наявність ризику втечі Лавриновича. Особливо враховуючи факт, що троє підозрюваних по цій справі вже втекли. (..) Ризик втечі дуже високий", - сказав Донський.

Як повідомляв УНІАН раніше, Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Печерського районного суду про тримання під вартою екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича. Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу було зачитано в залі засідань. «Колегія суддів постановила - апеляційну скаргу Олександра Лавриновича задовольнити. Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва від 15 вересня скасувати», - йдеться в ухвалі Апеляційного суду.

Нагадаємо, 15 вересня суддя Печерського районного суду Києва задовольнила клопотання слідчого Департаменту спецрозслідування Головного слідчого управління ГПУ про обрання запобіжного заходу Лавриновичу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб - до 2 листопада, без права внесення застави. 6 вересня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Департамент спеціальних розслідувань ГПУ розслідує справу про конституційний переворот 2010 року, що призвів до захоплення влади шляхом розширення у неконституційний спосіб повноважень президента за рахунок звуження ролі та повноважень парламенту й уряду.