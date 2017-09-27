Апеляційний суд звільнив з-під варти екс-міністра юстиції часів Януковича

Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Печерського районного суду про тримання під вартою екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу було зачитано в залі засідань.

«Колегія суддів постановила - апеляційну скаргу Олександра Лавриновича задовольнити. Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва від 15 вересня скасувати», - йдеться в ухвалі Апеляційного суду.

«Олександра Лавриновича звільнити з-під варти у залі суду», - додала головуюча у справі суддя.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня суддя Печерського районного суду Києва задовольнила клопотання слідчого Департаменту спецрозслідування Головного слідчого управління ГПУ про обрання запобіжного заходу Лавриновичу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб - до 2 листопада, без права внесення застави.

6 вересня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Департамент спеціальних розслідувань ГПУ розслідує справу про конституційний переворот 2010 року, що призвів до захоплення влади шляхом розширення у неконституційний спосіб повноважень президента за рахунок звуження ролі та повноважень парламенту й уряду.

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Підозрюваними у цьому кримінальному провадженні є екс-президент Віктор Янукович та екс-міністр юстиції Лавринович. Їм інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій).

Луценко пояснив, що Янукович та Лавринович підозрюються у захопленні державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення Верховної Ради, зміни чинної Конституції через внесення до держреєстру нормативно-правових актів тексту Конституції в редакції 1996 року та її офіційної публікації.