У вересні нардепи встановили антирекорд відвідуваності з лютого цього року

Лише 167 народних депутатів із 422 відвідали всі пленарні засідання Верховної Ради у вересні. Про це УНІАН повідомили у прес-службі всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України».

Читайте такожРПЛ, "Воля Народу" і "Відродження" пропустили 90% голосувань у вересні - КВУЗазначається, що загалом у вересні відбулося 11 пленарних засідань Верховної Ради, на яких в середньому було зареєстровано 328 народних депутатів.

«Це найгірші показники відвідуваності з лютого 2017 року, коли в залі парламенту було зареєстровано 326 нардепів», - йдеться у повідомленні КВУ.

Крім того, за даними письмової та електронної реєстрації, п’ятеро народних депутатів не відвідали жодного засідання за місяць. Це член фракції «Опозиційний блок» Євген Бакулін, позафракційний Дмитро Ярош, Віталій Чепинога із фракції «Блок Петра Порошенка», а також позафракційні депутати-втікачі Сергій Клюєв та Олександр Онищенко.

За даними письмової реєстрації, ще семеро депутатів були присутні лише на одному засіданні. Серед них Віталій Барвіненко та Геннадій Бобов із групи «Відродження», Семен Семенченко із фракції «Об’єднання «Самопоміч», Михайло Добкін та Вадим Рабінович із «Опозиційного блоку», Вадим Кривохатько із «БПП» та Максим Микитась із групи «Воля народу». При цьому, згідно з даними електронної реєстрації, у них вищі показники відвідуваності.

Серед фракцій та груп у Верховній Раді найгірше відвідували засідання депутати від «Волі народу», «Відродження» та «Опозиційного блоку». В середньому в сесійній залі парламенту було зареєстровано 58% депутатів від «Волі народу», 68% - від групи «Відродження»» та 71% - від «Опозиційного блоку».

Стосовно інших фракцій показники такі: ВО «Батьківщина» - 80%, «БПП» – 81%, Радикальна партія – 83%, «Народний фронт» – 83%, «Самопоміч» - 85%.