КВУ: у цьому році з зарплати нардепів за прогули вирахували 3,5 мільйонів гривень

За 7 місяців 2017 року із заробітної плати народних депутатів було вирахувано 3,5 млн грн за пропуски пленарних засідань Верховної Ради України. Про це повідомляє Комітет виборців України з посиланням на відповідь Апарату Верховної Ради на інформаційний запит.

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«Внаслідок нарахування заробітної плати лише за фактично відпрацьовані дні, за сім місяців 2017 року утворилася економія коштів, передбачених на виплату заробітної плати народним депутатам України, у сумі 3 549 074, 32 грн», - йдеться у відповіді.

За даними КВУ, лише 45 народних депутатів відвідали всі засідання Верховної Ради упродовж 6 сесії (до 11 липня), а решта, 377 депутатів, пропустили одне чи кілька засідань парламенту і, відповідно, недоотримали частину заробітної плати.

Серед фракцій та груп ВР найгірше відвідували засідання Ради під час сесії депутати «Волі Народу». В середньому в залі було зареєстровано 63% депутатів фракції (за письмовою реєстрацією). На другому місці «Народний Фронт» - за показниками відвідуваності в середньому зареєстровано 85% фракції, на третьому БПП – 84%.

У КВУ нагадали, що із початку 2017 року відбулося 71 пленарне засідання Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, за даними аналітиків, восьме скликання Верховної Ради України є відносно продуктивнішим за попередні два. При цьому відсоток прийнятих законопроектів лишається дуже низьким – лише близько 15%. Наскільки робота народних обранців була ефективною - демонструє інфографіка.