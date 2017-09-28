Освітні пристрасті: Клімкін викликав на консультації посла України в Угорщині

Міністр закордонних справ Павло Клімкін викликав на консультації посла України в Угорщині Любов Непоп через реакцію цієї країни на новий український закон про освіту в частині навчання мов національних меншин.

Читайте такожЄС закликав Київ "якомога швидше" запросити оцінку Ради Європи щодо закону "Про освіту"

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у Twitter. «Викликав на консультації посла України в Угорщині Л.В.Непоп у зв'язку з реакцією угорської сторони на новий закон України «Про освіту», - заявив Клімкін.

«Позиція України щодо відносин з Угорщиною незмінна - ми готові до конструктивного обговорення всіх питань», - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 вересня, набув чинності новий закон «Про освіту», яким передбачено реформування освітньої сфери.

Статтею 7 закону визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Згідно із законом, особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин України.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про намір його країни блокувати зближення України і ЄС через мовні положення закону про освіту.

Порошенко доручив МЗС та Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила, що Україна 28 вересня направляє новий закон про освіту на експертизу до Венеціанської комісії.