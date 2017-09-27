У законі "Про освіту" не йдеться про закриття шкіл з мовами нацменшин - Гриневич

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич наголошує, що у новому законі «Про освіту» не йдеться про закриття шкіл з мовами національних меншин. Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час брифінгу після зустрічі з міністром національної освіти Румунії Лівіу Марьяном Попом.

Читайте такожЗакон "Про освіту" опубліковано в газеті "Голос України"«Дуже важливо, що під час цієї зустрічі було знято багато міфів, які були створені навколо цієї мовної статті», - зазначила міністр.

Зокрема, Гриневич пояснила, що йдеться про «міф - нібито ми будемо закривати школи з мовами нацменшин».

За її словами, на сьогодні в Україні функціонує 75 загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою і 20 - з навчанням румунською та українською мовами.

«Всі ці заклади будуть продовжувати працювати», - наголосила міністр.

Також під час зустрічі, як зауважила Гриневич, було детально обговорено питання прав української меншини в Румунії.

«Міністр освіти з усією статистикою нам доводив те, що сьогодні українці в Румунії навчаються як у класах, де вони навчаються повністю українською мовою... це незначна кількість, але звичайно, значно менше українців сьогодні навчається в системі середньої освіти Румунії, - практично у 10 разів менше, ніж в Україні», - сказала вона.

Міністр також повідомила, що на сьогодні румунське законодавство дозволяє нацменшинам навчатися як у класах, де навчання повністю відбувається мовою меншини, так і за такою системою, яку зараз пропонує Україна, - коли частина предметів вивчається державною мовою.

«Дуже незначна кількість українців в Румунії обирає навчання таке, яке здійснюється виключно українською мовою», - підкреслила Гриневич і додала, що це ще раз свідчить про продуктивність запропонованого Україною підходу, адже таким чином дитина володітиме і рідною мовою, і державною», - додала Гриневич.

Як повідомляв УНІАН, президент Румунії Клаус Йоханніс переніс візит в Україну через положення ухваленого Верховною Радою закону про освіту стосовно мови навчання представників нацменшин в Україні.

Довідка УНІАН. 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про освіту», яким передбачено реформування освітньої сфери.

Згідно із законом, особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

Особи, які належать до корінних народів, нацменшин України, і які почали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують отримувати таку освіту відповідно до правил, які діють до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.

МЗС низки країн, в тому числі Румунії, висловили стурбованість з приводу норм закону щодо мови навчання представників нацменшин в Україні.