Лутковська звернулась до російського омбудсмена щодо захисту прав Умерова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська звернулась до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової щодо захисту права заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова на життя і гарантування його права на отримання адекватної медичної допомоги.

Як повідомляється на сторінці уповноваженого ВР з прав людини у соціальній мережі Facebook, Лутковська написала листа російській колезі.

У ньому, зокрема, зазначається, що 27 вересня Сімферопольський районний суд засудив Умерова до двох років колонії-поселення. «Вказана ситуація викликає особливу занепокоєність, оскільки Ільмі Умеров переніс операцію на серці, страждає на цукровий діабет і хворобу Паркінсона, стан його здоров’я з кожним днем погіршується, у зв’язку з чим він потребує постійного догляду з боку медичного персоналу», – йдеться у листі.

Читайте такожЄвропарламент терміново розгляне ситуацію з вироками окупантів Чийгозу, Умерову та Семені

Омбудсман також висловила переконання, що покарання, яке призначив суд окупаційної влади Умерову, несе пряму загрозу його життю.

Як повідомляв УНІАН, впродовж місяця в окупованому Криму за підсумками несправедливих судових процесів були винесені вироки трьом політичним і громадським діячам за їхню критику російської окупації та анексії Криму.

11 вересня так званий «Верховний суд Криму» засудив заступника лідера Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза до 8 років ув’язнення у виправній колонії.

22 вересня так званий «Залізничний районний суд Сімферополя» призначив українському журналісту Миколі Семені покарання у вигляді 2,5 років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.