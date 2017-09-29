У випадку з Умеровим вирок "суду" рівнозначний смертній карі – Полозов

Хоча й, колонії-поселення вважають найбільш м‘якою формою позбавлення волі, та, враховуючи стан здоров‘я Ільмі Умерова, для нього цей вирок може стати смертельним. До того ж українських політв‘язнів Кремль намагається утримувати у найважчих кліматичних умовах.

Таку думку в ефірі телеканалу ZIK висловив адвокат Микола Полозов.

Після окупації Криму, якщо громадянам України вирок виносить «суд» анексованого півострова, український Мін‘юст просто не може застосовувати конвенції про екстрадицію. Адже для цього слід визнати судове рішення, а цього українська влада не зробить.

«Саме через це усі ці люди перебувають навіть у значно гірших умовах, ніж ті політв‘язні, вироки щодо яких ухвалював російський суд на материку», – розповів Полозов.

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Що ж стосується колоній-поселень, то їх вважають найбільш м‘якою формою позбавлення волі. Адже там можна ходити у межах зони, одягати цивільний одяг чи навіть орендувати собі помешкання. Однак, для голови Меджлісу Ільмі Умерова цей вирок може виявитись надто жорстким.

«Треба розуміти, що медичне обслуговування пенітенціарної системи Росії – на найнижчому рівні. Умерову ж потрібно постійно приймати медикаменти, тож саме тому багато хто і говорить, що це для нього – рівноцінне смертному вироку», – наголосив адвокат.

За його словами, в принципі, у Росії діє закон, згідно якого, ув‘язнений відбуває покарання найближче до того місця, де проживав. У Криму залишилась керченська колонія-поселення, однак, дивлячись на ставлення Кремля до українських політв‘язнів, навряд чи Умерова утримуватимуть саме там.

«Ми розуміємо, що російська влада спеціально перевозить українських політв‘язнів у найважчі кліматичні регіони. Того ж Сенцова відправили спочатку в Якутію, а потім взагалі стали таскати по всій державі. Тож, якщо вирок проти Умерова не змінять, не має жодних гарантій, що його не відішлють взагалі у якийсь Красноярський край, де, будьмо відвертими, довго він не протягне», – зазначив Микола Полозов.