Засідання Ради переривали через коротке замикання в пульті для голосування

Дим у сесійній залі Верховної Ради виник через коротке замикання в одному із пультів для голосування депутатів. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на засіданні парламенту заступник голови ВР Оксана Сироїд.

“Щойно повідомили служби наші адміністративні — знайшли причину запаху в залі. Це було коротке замикання в одному з пультів для голосування в залі. Все гаразд. Вже причина виправлена”, - сказала Сироїд.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у засіданні парламенту було оголошено 15-хвилинну перерву через запах диму у сесійні залі. Співробітники апарату ВР встановлювали причини запаху.

Зараз парламент продовжує розгляд пенсійної реформи.