Засідання Ради переривали через коротке замикання в пульті для голосування
Коротке замикання стало причиною запаху диму в сесійній залі Ради.
Дим у сесійній залі Верховної Ради виник через коротке замикання в одному із пультів для голосування депутатів. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на засіданні парламенту заступник голови ВР Оксана Сироїд.
“Щойно повідомили служби наші адміністративні — знайшли причину запаху в залі. Це було коротке замикання в одному з пультів для голосування в залі. Все гаразд. Вже причина виправлена”, - сказала Сироїд.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у засіданні парламенту було оголошено 15-хвилинну перерву через запах диму у сесійні залі. Співробітники апарату ВР встановлювали причини запаху.
Зараз парламент продовжує розгляд пенсійної реформи.