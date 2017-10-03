Засідання ВР перервали через запах диму в сесійній залі

У засіданні Верховної Ради оголошено 15-хвилинну перерву через запах диму у сесійній залі.

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Як передає кореспондент УНІАН, заступник голови парламенту Оксана Сироїд, яка проводила засідання, оголосила перерву тривалістю 15 хвилин, оскільки в сесійній залі відчувався запах диму і нібито горілої гуми.

Сироїд зазначила, що доцільно було б викликати пожежників. В той час депутати розглядали законопроект щодо пенсійної реформи.

Нагадаємо, народні депутати вирішили працювати без перерви і до завершення розгляду пенсійної реформи.