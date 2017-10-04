У Раді екс-регіоналу Балицькому вимкнули мікрофон через виступ російською мовою
11:17, 04 жовтня 2017Політика
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Заступник спікера ВР звернулася до депутата з проханням говорити українською мовою, оскільки він перебуває в українському парламенті.
Балицький проігнорував прохання виступати українською мовою / фото YouTube
Заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд закликала народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Євгена Балицького виступати на засіданні парламенту українською мовою, а коли він відмовився, йому вимкнули мікрофон.
Як передає кореспондент УНІАН, Балицький з парламентської трибуни російською мовою виступав щодо екологічної ситуації в Запорізькій області.
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Сироїд звернулася до депутата з проханням говорити українською мовою, оскільки він перебуває в українському парламенті.
Після того, як Балицький продовжив виступ російською мовою, йому було вимкнено мікрофон.
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