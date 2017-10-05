Рада розгляне законопроекти щодо Донбасу на вечірньому засіданні – Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголошує, що на вечірньому засіданні парламент перейде до розгляду законопроектів щодо Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, закриваючи ранкове засідання ВР.

“Хочу нагадати, що після обіду ми перейдемо до законів, які були включені в порядок денний сесії”, - сказав спікер.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня у Верховній Раді було зареєстровано президентський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163).

Також у ВР зареєстровано альтернативний до президентського депутатський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями (№7163-1). Його авторами є народні депутати від фракції «Самопоміч» і віце-спікер Оксана Сироїд.

Читайте такожЗ'явилося відео сварки Савченко і Берези через закон щодо Донбасу (відео)

Крім того, в парламенті зареєстровано президентський проект закону про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей (№7164).

Сьогодні Комітет Верховної Ради з нацбезпеки та оборони підтримав президентський законопроект № 7163, але доручив підготувати поправки.

У той же час, комітет рекомендував парламенту відправити законопроект №7164 на доопрацювання президенту.

У свою чергу, Верховна Рада включила до порядку денного як президентські законопроекти щодо Донбасу так і альтернативні до них.