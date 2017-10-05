Комітет ВР підтримав законопроект про відновлення суверенітету над Донбасом, але доручив підготувати поправки

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони підтримав президентський законопроект про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№ 7163), але доручив підготувати поправки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив голова комітету Сергій Пашинський.

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Перед голосуванням народний депутат Андрій Левус запропонував вилучити зі статті 7 законопроекту згадки про Мінські угоди та замінити їх словами про резолюцію Ради безпеки ООН, у якій вона підтримала Мінські домовленості.

Пашинський ставив на голосування проект закону з дорученням секретаріату комітету до другого читання створити робочу групу, яку має очолити Левус, що має доопрацювати документ і внести поправки до статті 7, які він озвучив.

Більшість членів комітету підтримали це рішення. Троє утрималось, один проти.