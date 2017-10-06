Турчинов не виключає об'єднання питань Донбасу і Криму в одному законопроекті

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов не виключив, що положення про деокупацію Криму можуть бути включені до президентського законопроекту про відновлення українського суверенітету в ОРДЛО, як пише ZN.UA.

При цьому він підкреслив, що деоккупация Криму і Донбасу вимагає різних підходів.

"Коли буде внесено пропозицію об'єднати питання звільнення Автономної Республіки Крим і Донбасу, то закон стане довшим, друге читання буде більш складним. Але я не виключаю, що це може бути реалізовано", - заявив секретар РНБО.

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Він також нагадав, що статус Криму як окупованій території вже закріплено на законодавчому рівні.

"Окупація Криму має інший формат, це спроба анексувати територію... Технологія звільнення Криму більш складна, але вона також буде реалізована", - додав Турчинов.

Він також висловив надію, що в п'ятницю, 6 жовтня, народні депутати зможуть розглянути в першому читанні проект закону №7163.

"Завтра, я сподіваюся, що Верховна Рада, незважаючи на опір, прийме рішення і визначить на законодавчому рівні Росію як країну-агресора. Це головна задача, яку ми завтра повинні реалізувати. У нас немає жодного закону, який би визнавав Росію країною-агресором", - підкреслив секретар РНБО.