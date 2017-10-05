Турчинов вважає, що Рада не буде відкладати президентські законопроекти по Донбасу в "довгий ящик"

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов що парламент продовжить розгляд президентських законопроектів щодо Донбасу згідно з положенням Регламенту Верховної Ради.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав під час брифінгу, відповідаючи на питання, чи завтра він продовжить представляти закон у парламенті.

“Закон не розглянутий, і засідання, безумовно, Верховної Ради завтра, післязавтра, не знаю, коли, буде продовжуватись, і не можуть приступати до розгляду інших питань, поки це питання не буде розглянуто”, - сказав секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, через блокування президії ВР сьогодні не було розглянуто президентські законопроекти, які стосуються Донбасу (№№7163 та 7164). Ці законопроекти були обговорені, але не відбулося голосування щодо них.

Відповідно до Регламенту Верховної Ради, у такій ситуації парламент не має права переходити до розгляду інших питань, доки не завершено розгляд цих законопроектів.

Довідка УНІАН. Верховна Рада на початку вечірнього засідання почала розгляд законопроектів щодо державної політики і забезпечення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях.

Це три законопроекти: президентський - №7163 та два депутатських - 7163-1, 7163-2. Авторами одного альтернативних законопроектів є депутати від “Самопомочі”, іншого - депутати від ВО «Свобода».

Пізніше кілька десятків народних депутатів, зокрема від “Самопомочі” та позафракційних, зібралися в президії парламенту та біля трибуни і намагалися блокувати роботу.

Так, депутати від “Самопомочі” Єгор Соболєв та Вікторія Войцицька, коли голови ВР не було на його робочому місці, почали викручувати мікрофони з його робочого місця.

Голова ВР Андрій Парубій повернувся до свого робочого місця, але його не пускали. Біля президії відбулась штовханина.

Також позафракційний депутат Надія Савченко вирвала мікрофон у Турчинова, коли він говорив про спроби заблокувати роботу парламенту і його рішення щодо визнання Росії агресором.

Після цього Парубій оголосив перерву у засіданні Верховної Ради і закликав лідерів фракцій зібратися на нараду.

Після перемовин голова ВР виступив з трибуни парламенту, оскільки президія була заблокована, і закрив засідання.