У Росії порушили чергову кримінальну справу проти захисників України. Як повідомили в прес-службі Слідчого комітету Росії, по кримінальній справі проводяться слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин цих злочинів і посадових осіб з числа українських силовиків, причетних до них.

«Мотивом цих злочинів, як і раніше, є політична та ідеологічна ненависть українських силовиків, пов'язана з відмовою населення Донбасу визнати легітимність чинної влади і бажанням створити власні адміністративно-територіальні утворення», - заявили у відомстві.

Також заявляється, що відповідно до статті 12 Кримінального кодексу Російської Федерації іноземні громадяни, які вчинили злочин поза межами Росії, підлягають кримінальній відповідальності по російському законодавству, у випадках, передбачених міжнародним договором Російської Федерації, якщо вони не були засуджені в іноземній державі. Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Російської Федерації порушено чотири кримінальних справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни).

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Як повідомляв УНІАН, раніше для виправдання російської агресії Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи стосовно керівництва України й українських силовиків, які керують обороною країни від російських окупантів. Зокрема, кримінальні справи були порушені стосовно міністра оборони України Степана Полторака, начальника Генерального штабу ЗСУ Муженка, екс-командира Сухопутних військ Анатолія Пушнякова, колишнього заступника командувача Нацгвардії Миколи Балана і багатьох інших.

З початку червня 2017 року СК РФ почав порушувати кримінальні справи стосовно осіб рядового складу, які захищають Україну від російської агресії на Донбасі.

У свою чергу, 30 вересня 2014 року Генпрокуратура України розпочала кримінальне провадження стосовно посадових осіб Слідчого комітету РФ за сприяння терористичним організаціям «ДНР» і «ЛНР».

8 серпня 2016 року Генпрокуратура повідомила про підозру 18 представникам російської влади і керівництва збройних сил РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни та інших злочинах.