У РФ відкрили справу проти Полторака і Муженка: вигадали застосування заборонених методів ведення війни

Про це повідомили в прес-службі СКРФ.

Зазначається, що стосовно них порушено кримінальну справу за ст. 356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни).

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Крім Полторака і Муженка також фігурують екс-командир Сухопутних військ ВСУ Анатолій Пушняков, діючий командир Сухопутних військ ЗСУ Сергій Попко, командувач Нацгвардії України Юрій Аллєров.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України повідомила про підозру 18 представникам російської влади і керівництва збройних сил РФ: раднику президента РФ, колишньому повноважному представнику президента РФ в так званому «Кримському федеральному окрузі», міністру оборони РФ і двом його заступникам і ще 10 генералам з числа вищого командного складу ЗС РФ.

Крім того, ГПУ готує матеріали для оголошення про підозру президенту Росії Володимиру Путіну і прем'єр-міністру цієї країни Дмитру Медведєву у посяганні на територіальну цілісність України та ведення агресивної війни.