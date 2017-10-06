Проросійський голова ПАРЄ вирішив не чекати фінального голосування і сам подав у відставку

Президент ПАРЄ Педро Аграмунт, який цього року літав в Сирію на зустріч з президентом Сирії Башаром Асадом на російському урядовому літаку, щойно добровільно подав у відставку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв, оприлюднивши відповідну заяву Аграмунта.

«Вирішив не чекати фінального голосування в Асамблеї, запланованого на понеділок. Послався на стан здоров‘я. Вітаю всіх причетних, це наша спільна перемога!», – зазначив Ар'єв.

Як повідомляв УНІАН, у березні президент ПАРЄ Педро Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після цього в ПАРЄ почали вимагати його відставки.

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27 червня ПАРЄ розглядала зміни до регламенту, які дозволять відправити проросійського президента ПАРЄ у відставку проти його волі. Під час розгляду з'ясувалося, що Аграмунт відсутній в залі, оскільки той без попередження відправився в Іспанію. 154 з 197 присутніх у залі членів ПАРЄ висловились за зміни до регламенту Асамблеї, що означає, що вони, по суті, висловили недовіру Аграмунту.

Аграмунт заявляв про свою добровільну відставку, проте йти з посади відмовився. Починаючи з 28 червня, обов'язки президента ПАРЄ замість Аграмунта виконує нардеп від "Народного фронту" Георгій Логвинський.