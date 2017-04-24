У ПАРЄ вимагають відставки Аграмунта через його візит до Сирії

В Парламентській асамблеї Ради Європи вимагають відставки Педро Аграмунта з посади президента ПАРЄ. Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною заявою сьогодні в Страсбурзі на сесії ПАРЄ виступив депутат Італії Мікеле Ніколетті.

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Після цього ряд депутатів піднялися з місця та підтримали заяву оплесками.

«Треба, щоб ви проявили політичну відповідальність та склали свої повноваження голови Асамблеї, щоб продемонструвати, що серйозна помилка несе за собою серйозні наслідки», - наголосив Ніколетті.

Цю пропозицію у своїх виступах підтримали й інші депутати ПАРЄ.

Аграмунт сказав, що взяв до уваги цю позицію і по обіді повідомить, чи обговорюватимуть завтра її на публічних слуханнях.

Він перервав пленарне засідання на 10 хвилин після того, як депутати зажадали від нього відповіді на запитання, чи готовий він стати предметом розгляду публічного обговорення його візиту до Сирії.

Як повідомляв УНІАН, у березні президент ПАРЄ Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. При цьому російська делегація в ПАРЄ перебуває під санкціями, які були накладені на неї в квітні 2014 року через анексію Криму.

Ряд делегацій ПАРЄ, серед яких і українська, висловили обурення цим візитом Аграмунта до Сирії.