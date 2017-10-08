Журналіст озвучив одну з ймовірних версій викрадення українських прикордонників Росією

Росія відмовляється повертати викрадених 3 жовтня на кордоні двох офіцерів української Держприкордонслужби.

Як повідомляють джерела "Цензор.НЕТ", Росія поки відмовляється вести переговори про їхнє повернення, називаючи офіцерів "порушниками кордону", пише на своїй сторінці у Facebook головний редактор видання, журналіст Юрій Бутусов.

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"Очевидно, на викрадених чиниться потужний психологічний тиск. Але досі до них не допустили українських представників, нічого не відомо про їхній стан", - йдеться у його повідомленні.

Бутусов припустив, що це, очевидно, відповідь російських спецслужб на затримання в Херсонській області двох співробітників ФСБ, які вночі 30 червня проникли в Україну й були затримані бійцями 56-ї мотопіхотної бригади.

"Спецслужби РФ, очевидно, будуть шантажувати Україну, щоб домогтися видачі ФСБшників. Захоплення українських офіцерів - це тероризм, на який має відповісти держава. Жодних компромісів тут бути не може", - заявив журналіст.

За його словами, Росія розширює масштаби провокацій. Очевидно, можуть бути здійснені й нові спроби захоплення українських військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів, додав Бутусов.

Як повідомляв УНІАН, Держприкордонслужба України заявила про зникнення 3 жовтня двох військовослужбовців під час моніторингу державного кордону в Сумській області. Водночас у російських ЗМІ оприлюднили інформацію про нібито затримання представниками прикордонного управління ФСБ РФ двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону.

У свою чергу, прокуратура Сумщини 4 жовтня розпочала кримінальне провадження за фактом зникнення двох співробітників ДПСУ за п.1 ч.2 ст.115 КК України з попередньою кваліфікацією – безвісне зникнення. 4 жовтня російська сторона підтвердила, що ними затримано двох громадян України, які заявили, що вони є військовослужбовцями Державної прикордонної служби України.

Але до двох українських прикордонників, яких затримала російська ФСБ, не пускають дипломатів. Українська сторона вже звернулася за допомогою до ОБСЄ та уповноваженого з прав людини.