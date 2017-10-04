На кордоні з Росією зникли двоє українських прикордонників

Двоє співробітників Держприкордонслужби України зникли напередодні в Сумській області неподалік кордону з Росією. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

"Вчора 2 офіцера відділу прикордонної служби "Зноб-Новгородське" Сумського прикордонного загону здійснювали моніторинг ділянки кордону. Близько 20:00 зв'язок з ними перервався. На даний час Державна прикордонна служба України розшукує зниклих військовослужбовців і встановлює їх місце перебування", - йдеться в повідомленні.

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Відзначимо, що в російських ЗМІ з'явилася інформація про затримання співробітниками ФСБ двох нібито порушників кордону. Як повідомляють росЗМІ, "порушники кордону представилися військовослужбовцями Сумського прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України".

Зараз співробітники прикордонної служби України перевіряють цю інформацію.

Як повідомляв УНІАН, раніше на кордоні з Україною вбили російського прикордонника. Озброєні люди застрелили прикордонника-кінолога у районі селища Тіткино, всі нападники також загинули.