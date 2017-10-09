У Раді пропонують тимчасово обмежити право українців на виїзд до Росії

У Верховній Раді зареєстровано проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо запровадження тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України до держави-агресора) (№ 7187). Текст законопроекту на сайті парламенту відсутній.

Його авторами є народні депутати від "Блоку Петра Порошенка" Андрій Немировський, Андрій Шинькович та позафракційний депутат Андрій Денисенко.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня прес-центр Служби безпеки України повідомив, що юристи СБУ підготували законопроект про обмеження візитів до РФ політикам, посадовцям, представникам органів місцевого самоврядування та громадським діячам.

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У спецслужбі наголосили, що ця ініціатива голови СБУ Василя Грицака є черговим кроком правового врегулювання протидії російській агресії.

"У проекті закону, зокрема передбачена кримінальна відповідальність чиновників за відвідування РФ з метою заподіяння шкоди національним інтересам України. Відповідну статтю пропонується додати до Кримінального кодексу України", - повідомили у прес-центрі СБУ і додали, що, враховуючи важливість законопроекту для українського суспільства, спецслужба відкрита до фахових пропозицій з його вдосконалення та перед передачею документа одному із суб’єктів законодавчої ініціативи виносить підготовлений законопроект на публічне обговорення.