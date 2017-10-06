СБУ хоче запровадити кримінальну відповідальність для українських політиків і чиновників за візити в РФ

Служба безпеки України послідовно розробляє пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, спрямовані на ефективну протидію розв'язаної Кремлем "гібридній війні" проти України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

"За останні два роки Служба безпеки запропонувала ряд змін в більш ніж 30 законодавчих документів для підвищення рівня національної безпеки та боротьби з тероризмом саме в умовах російської агресії. Український парламент, зокрема, ухвалила запропоновані СБУ зміни в Закон України "Про боротьбу з тероризмом" і схвалив у першому читанні проект Закону "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України". Черговим кроком правового регулювання протидії російській агресії стала ініціатива голови СБУ Василя Грицака про заборону поїздок політиків і чиновників в РФ", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що юристи СБ України підготували законопроект про обмеження візитів в РФ політикам, чиновникам, представникам органів місцевого самоврядування та громадським діячам.

У проекті закону, зокрема, передбачена кримінальна відповідальність чиновників за відвідування РФ з метою заподіяння шкоди національним інтересам України. Відповідну статтю пропонується додати до Кримінального кодексу України.

"Враховуючи важливість законопроекту для українського суспільства, СБУ відкрита до фахових пропозицій щодо його вдосконалення і перед передачею документа одного з суб'єктів законодавчої ініціативи виносить підготовлений законопроект на публічне обговорення", - йдеться в повідомленні.