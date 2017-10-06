СБУ хоче запровадити кримінальну відповідальність для українських політиків і чиновників за візити в РФ

11:48, 06 жовтня 2017
Політика
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Юристи СБ України підготували законопроект про обмеження візитів в РФ політикам, чиновникам, представникам органів місцевого самоврядування та громадським діячам.

фото УНІАН

Служба безпеки України послідовно розробляє пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, спрямовані на ефективну протидію розв'язаної Кремлем "гібридній війні" проти України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

"За останні два роки Служба безпеки запропонувала ряд змін в більш ніж 30 законодавчих документів для підвищення рівня національної безпеки та боротьби з тероризмом саме в умовах російської агресії. Український парламент, зокрема, ухвалила запропоновані СБУ зміни в Закон України "Про боротьбу з тероризмом" і схвалив у першому читанні проект Закону "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України". Черговим кроком правового регулювання протидії російській агресії стала ініціатива голови СБУ Василя Грицака про заборону поїздок політиків і чиновників в РФ", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що юристи СБ України підготували законопроект про обмеження візитів в РФ політикам, чиновникам, представникам органів місцевого самоврядування та громадським діячам.

У проекті закону, зокрема, передбачена кримінальна відповідальність чиновників за відвідування РФ з метою заподіяння шкоди національним інтересам України. Відповідну статтю пропонується додати до Кримінального кодексу України.

"Враховуючи важливість законопроекту для українського суспільства, СБУ відкрита до фахових пропозицій щодо його вдосконалення і перед передачею документа одного з суб'єктів законодавчої ініціативи виносить підготовлений законопроект на публічне обговорення", - йдеться в повідомленні.

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Теги: #СБУ#гібридна війна Росії#візити політиків до РФ#кримінальна відповідальність за візити до РФ#поїздки до Росії