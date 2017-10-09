Висновки Венеціанської комісії щодо закону "Про освіту" будуть в грудні

Висновки Венеціанської комісії Ради Європи стосовно українського закону «Про освіту» будуть готові до грудневої сесії. Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили в секретаріаті ВК.

«Висновки готуються до грудневої сесії Венеціанської комісії», - констатували в секретаріаті.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (зокрема, ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали стурбованість низки країн.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.

Новим законом в Україні запроваджується 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

28 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив 7-му статтю закону про освіту на розгляд Венеціанської комісії.

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29 вересня посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень заявив, що очікує, що Венеціанська комісія виявить порушення прав національних меншин у законі про освіту в Україні.

"Ми очікуємо, що Венеціанська комісія попередить Україну: за якими статтями, за якими пунктами закон суперечить різним міжнародним документам", - заявив посол.

Сьогодні, 9 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи включила в порядок денний осінньої сесії дебати щодо мовних положень закону про освіту.