Висновки Венеціанської комісії щодо закону "Про освіту" будуть в грудні
Як повідомлялося, Парламентська асамблея Ради Європи включила в порядок денний осінньої сесії дебати щодо мовних положень закону про освіту.
Висновки Венеціанської комісії Ради Європи стосовно українського закону «Про освіту» будуть готові до грудневої сесії. Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили в секретаріаті ВК.
«Висновки готуються до грудневої сесії Венеціанської комісії», - констатували в секретаріаті.
Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (зокрема, ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали стурбованість низки країн.
Порошенко доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.
Новим законом в Україні запроваджується 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.
28 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив 7-му статтю закону про освіту на розгляд Венеціанської комісії.
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29 вересня посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень заявив, що очікує, що Венеціанська комісія виявить порушення прав національних меншин у законі про освіту в Україні.
"Ми очікуємо, що Венеціанська комісія попередить Україну: за якими статтями, за якими пунктами закон суперечить різним міжнародним документам", - заявив посол.
Сьогодні, 9 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи включила в порядок денний осінньої сесії дебати щодо мовних положень закону про освіту.