ФСБ РФ повідомило про затримання на кордоні людини, яка назвалася українським військовим

Російські прикордонники повідомили про затримання "за порушення кордону" на Луганському напрямку, імовірно, "військовослужбовця української армії".

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прикордонного управління ФСБ РФ по Білгородській і Воронезькій областях.

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"Прикордонним управлінням ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях 9 жовтня 2017 року за порушення державного кордону з України в Росію на луганському напрямку затримано особу, яка представилася військовослужбовцем Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

"Прикордонне управління ФСБ РФ встановлює обставини порушення кордону", - додають у відомстві.

Раніше УНІАН повідомляв, що два українські прикордонники Сумського загону, які були затримані неподалік українсько-російського кордону, заарештовані судом РФ на два місяці.