В Росії заарештували двох зниклих українських прикордонників на 2 місяці

Двоє українських прикордонників Сумського загону, які були затримані неподалік українсько-російського кордону, заарештовані судом РФ на два місяці. Про це у Facebook написав речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.

Він повідомив, що прикордонно-представницька зустріч на лінії кордону для вирішення питання з затриманими, була фактично зірвана.

"Російський прикордонник, який прийшов на зустріч, заявив, що він не уповноважений відповідати на запитання та тільки вручив російську версію протоколу про зустріч. Документ формально-сухий та не містить жодних відповідей на питання, які цікавлять українську сторону", - написав Слободян.

Українські прикордонники письмово висловили своє заперечення в зв’язку з порушенням російською прикордонної службою протокольних домовленостей та відверто цинічною позицією.

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"В той же час обставини «затримання» двох офіцерів російськими прикордонниками потроху вдається вияснити. По-перше, за оперативною інформацією в РФ стосовно українських прикордонників вже відбувся суд. При цьому розгляд відбувався за двома статтями: щодо незаконного перетину кордону та… злісної непокори працівникам правоохоронного органу. Рішення суду – утримання 2 місяці під вартою. Ці обставини наштовхують на думку про те, що наші військовослужбовці були захоплені силою, а той факт, що до них кілька днів тому не пустили українського консула лише це підтверджує", - зазначив він.

За його словами, швидше за все, що на офіцерів чиниться психологічний тиск і не виключено, що у них на тілі є видимі ознаки фізичної боротьби на кордоні.

"Ще один доказ на користь цієї версії – під час огляду лінії кордону, у місці ймовірної «зустрічі» наших прикордонників були виявлені сліди розташування двох груп які, швидше за все, і захоплювали наших офіцерів", - підсумував Слободян.

Державна прикордонна служба спільно з МЗС буде продовжувати вимагати від російської сторони видачі українських прикордонників.

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Як повідомляв УНІАН, Держприкордонслужба України заявила про зникнення 3 жовтня двох військовослужбовців під час моніторингу державного кордону в Сумській області.

Водночас у російських ЗМІ оприлюднили інформацію про нібито затримання представниками прикордонного управління ФСБ РФ двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону. У свою чергу, прокуратура Сумщини 4 жовтня розпочала кримінальне провадження за фактом зникнення двох співробітників ДПСУ за п.1 ч.2 ст.115 КК України з попередньою кваліфікацією – безвісне зникнення.

4 жовтня російська сторона підтвердила, що ними затримано двох громадян України, які заявили, що вони є військовослужбовцями Державної прикордонної служби України. Але до двох українських прикордонників, яких затримала російська ФСБ, не пускають дипломатів. Українська сторона вже звернулася за допомогою до ОБСЄ та уповноваженого з прав людини.