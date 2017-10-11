Чехи вибачилися перед Україною за слова їхнього президента про Крим
Чехи надіслали до посольства України слова підтримки та вибачення за заяву президента Чеської Республіки Мілоша Земана стосовно "узаконення" анексії Криму.
До Посольства України у Чеській республіці надійшли слова підтримки та вибачення від чехів за слова президента цієї країни Мілоша Земана про Крим.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.
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«Хочу подякувати десяткам чехів, часто зовсім незнайомим людям, які сьогодні надіслали посольству слова підтримки і ... вибачень. Я добре знаю, що мільйони чеських друзів солідарні з українцями в нашій боротьбі проти російського агресора і окупанта. Інакше й бути не може в країні, народ якої дав світу Вацлава Гавела», – написав український дипломат.
Як повідомляв УНІАН, Земан під час виступу в Страсбурзі на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи запропонував заплатити Україні та «узаконити» анексію Криму.
У Посольстві Чеської Республіки в Україні вказали, що Земан у ПАРЄ висловив особисту точку зору щодо анексії Криму і порадили звернутися за коментарем до офісу президента Чехії.