Чехи вибачилися перед Україною за слова їхнього президента про Крим

До Посольства України у Чеській республіці надійшли слова підтримки та вибачення від чехів за слова президента цієї країни Мілоша Земана про Крим.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

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«Хочу подякувати десяткам чехів, часто зовсім незнайомим людям, які сьогодні надіслали посольству слова підтримки і ... вибачень. Я добре знаю, що мільйони чеських друзів солідарні з українцями в нашій боротьбі проти російського агресора і окупанта. Інакше й бути не може в країні, народ якої дав світу Вацлава Гавела», – написав український дипломат.

Як повідомляв УНІАН, Земан під час виступу в Страсбурзі на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи запропонував заплатити Україні та «узаконити» анексію Криму.

У Посольстві Чеської Республіки в Україні вказали, що Земан у ПАРЄ висловив особисту точку зору щодо анексії Криму і порадили звернутися за коментарем до офісу президента Чехії.