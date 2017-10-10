"Чи у фінансовій формі, чи нафтою й газом": президент Чехії пропонує заплатити Україні й узаконити анексію Криму
Земан визнав незаконність анексії Криму, але заявив, що питання "вирішене".
Президент Чеської Республіки Мілош Земан вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Києву.
Про це він заявив у Страсбурзі під час звернення до депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи, передає "Європейська правда".
"На мою думку, буде якась компенсація для України – чи у фінансовій формі, чи нафтою і газом", - наголосив він.
Президент Чехії визнав незаконність анексії Криму, але заявив, що питання вирішене: "Крим – це анексія, без сумніву. Це завершена справа (fait accompli)".
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Земан пояснив, що в разі незгоди України на компенсацію розпочнеться "європейська війна". Він, зокрема, процитував колишнього німецького президента Йоахіма Гаука: "Якщо ми хочемо забрати Крим та повернути Україні, це означатиме європейську війну". На цій підставі Земан зробив висновок, що "війни" не уникнути також у разі збереження зусиль України для повернення Криму.
"Ми маємо уникнути європейської війни, і ви маєте це зрозуміти", - звернувся він до депутатів.
Раніше Земан заявляв, що Україна не може повернути собі Крим, незважаючи на те, що Росія незаконно його анексувала.