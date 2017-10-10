"Чи у фінансовій формі, чи нафтою й газом": президент Чехії пропонує заплатити Україні й узаконити анексію Криму

Президент Чеської Республіки Мілош Земан вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Києву.

Про це він заявив у Страсбурзі під час звернення до депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи, передає "Європейська правда".

"На мою думку, буде якась компенсація для України – чи у фінансовій формі, чи нафтою і газом", - наголосив він.

Президент Чехії визнав незаконність анексії Криму, але заявив, що питання вирішене: "Крим – це анексія, без сумніву. Це завершена справа (fait accompli)".

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Земан пояснив, що в разі незгоди України на компенсацію розпочнеться "європейська війна". Він, зокрема, процитував колишнього німецького президента Йоахіма Гаука: "Якщо ми хочемо забрати Крим та повернути Україні, це означатиме європейську війну". На цій підставі Земан зробив висновок, що "війни" не уникнути також у разі збереження зусиль України для повернення Криму.

"Ми маємо уникнути європейської війни, і ви маєте це зрозуміти", - звернувся він до депутатів.

Раніше Земан заявляв, що Україна не може повернути собі Крим, незважаючи на те, що Росія незаконно його анексувала.