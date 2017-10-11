У Росії відреагували на пропозицію президента Чехії щодо Криму

Голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що Росія не має наміру "нікому платити за Крим", в тому числі компенсацію Україні за пропозицією президента Чехії Мілоша Земана.

"... Його пропозиція виплатити Україні компенсацію в будь-якій формі не витримує ніякої критики", - сказав Слуцький, слова якого передає ТАСС.

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За його словами, "Росія нічого нікому платити не буде". "Крим - це не предмет торгу або угоди", - наголосив глава комітету Держдуми.

Як повідомляв УНІАН, Земан під час виступу в Страсбурзі на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи запропонував заплатити Україні й "узаконити" анексію Криму.

У посольстві Чеської Республіки в Україні вказали, що Земан в ПАРЄ висловив особисту точку зору щодо анексії Криму і порадили звернутися щодо коментаря до офісу президента Чехії.