Аваков спростував заяву СК РФ щодо оголошення Інтерполом у розшук Парасюка і інших українців

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що інформація Слідчого комітету РФ про оголошення у міжнародний розшук ряду громадян України, в тому числі народного депутата України Володимира Парасюка, не відповідає дійсності.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті комунікації МВС України.

«Офіційно наголошую, що, згідно з обліками Інтерполу, станом на 11 жовтня 2017 року Парасюк та інші громадяни України, які фігурують в публікаціях російських ЗМІ, у міжнародному розшуку не перебувають», - сказав Аваков.

Міністр зазначив, що Інтерпол, відповідно до статуту, не розглядає справи військового, релігійного, політичного та расового характеру. «У зв’язку з черговою провокацією Росії МВС України надіслало звернення до генерального секретаря Інтерполу, в якому ми наголошуємо на недопустимості використання російською стороною механізмів Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол для політичного переслідування громадян України», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 жовтня, в Слідчому комітеті РФ заявили, що у міжнародний розшук оголошено трьох громадян України за участь у заворушеннях біля Посольства РФ у Києві 14 червня 2014 року після атаки окупантів на військовий літак Іл-76 під Луганськом, а також народного депутата України Парасюка за «наругу» над російським прапором у Львові в 2016 році.

Так, російським слідством встановлено «причетність до нападу в 2014 році на Посольство РФ в Києві громадян України Володимира Романцова, Олексія Бакая і Володимира Назаренка, які брали активну участь в умисному псуванні майна російської дипмісії, останній також брав участь у нарузі над державним прапором РФ».

Парасюка у Слідкомі РФ звинувачують у причетності до нападу в березні 2016 року на Генеральне консульство РФ у Львові та у «нарузі над державним прапором» Росії. Російські слідчі заявили, що стосовно вказаних громадян України заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.